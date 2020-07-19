Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 415 и достигло 34 877, еще 10 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В субботу власти республики сообщали о 34 462 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 631 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 34 877 случаев коронавируса. Вылечились 23 294 пациента. Скончался 641 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 737 пациентов, проведены 146 717 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.