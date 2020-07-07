Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 349 и достигло 29 285, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В понедельник власти республики сообщали о 28 936 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 491 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 29 285 случаев коронавируса. Вылечились 16 907 пациентов. Скончались 503 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 711 пациентов, проведены 125 088 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.