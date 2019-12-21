СПОРТ

В Армении впервые прошел боксерский турнир «Кожаная перчатка»

18:19 21/12/2019

Праздник для спортсменов. В Армении впервые прошел боксерский турнир «Кожаная перчатка». Победители получат места в олимпийской сборной, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.

На ринге – сильнейшие боксеры Армении: Артур Ованнисян, чемпион Европы среди молодежи, и Ваге Бадалян, серебряный призер чемпионата Европы. Последний в трех раундах одержал победу над чемпионом и получил путевку в финал турнира. И это не удивительно: Ваге в этом спорте с пяти лет.

«Меня ждет еще один сложный бой. Многое пройдено, но все еще только начинается. И попасть на Олимпиаду естественно хочет каждый спортсмен, выше этих соревнований нет. Думаю, пробьемся», – поделился Ваге Бадалян.

Раньше путевку на Олимпийские игры получали те, кого выбирал тренер. В этому году билет на Олимпиаду боксеры во всех весовых категориях могут получить на новом турнире «Кожаная перчатка». Из 79 боксеров со всей республики выбрали восемь сильнейших спортсменов.

«Мы будем стараться по максимуму, у нас достойная команда. В любой весовой категории, мы готовы бороться. Дай бог, если все нормально будет, с божьей помощью поборемся за максимальное количество лицензий», – рассказал президент Национальной федерации бокса Армении президент Национальной Федерации бокса Армении.

В сборную Армении по боксу вошли восемь спортсменов от 52 до 91 килограмма. Республика еще должна получить лицензию на участие в Олимпиаде. Два боя — в Лондоне и Париже. Там-то и определится точно число боксеров, которые поедут в Токио. А чтобы соревнования прошли честно, на турнир пригласили рефери из Грузии, Беларуси и России. «Мы пригласили семь тренеров и их свежий взгляд на соревнование очень сильно ощущается. Но на этом миссия наших спортсменов не заканчивается, а только начинается», – рассказал главный судья турнира «Кожаная перчатка» Вардан Багдасарян.

В 2016-м году в Рио сборную по боксу представляли пять спортсменов. Правда, им не удалось завоевать олимпийские медали. На 20-й год у армянских боксеров большие надежды.





Лилит Мадунц