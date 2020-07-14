Напряженность на армяно-азербайджанской границе на данный момент снизилась, оперативная обстановка относительно спокойная, сказал во вторник журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.

«В данный момент общая оперативная обстановка относительно спокойная. Это спокойствие установилось примерно с 18.00 (17.00 мск). Мало обстрелов, во всяком случае нет обстрелов из крупнокалиберного оружия. То есть напряженность снизилась», — сказал Ованнисян.

Он добавил, что азербайджанские ВС стреляли по населенным пунктам Чинари, Айгепар, Неркин, Кармирахбюр, Паравакар, а также Берд, где под обстрел попали два завода, были повреждены дома, газопровод, который позднее восстановили. По словам Ованнисяна, Азербайджан применил артиллерию, минометы, танки.

«Мирное население, к счастью, не пострадало», — отметил он

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.