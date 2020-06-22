Конституционный суд Армении возобновит слушания дела по иску экс-президента страны Роберта Кочаряна 7 июля, говорится в решении, подписанном главой КС Грайром Товмасяном.

Ранее Конституционный суд запросил консультативное мнение Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы по вопросу соответствия Основному закону страны статьи уголовного кодекса «свержение конституционного строя», по которой обвиняется Кочарян. Венецианская комиссия в своем консультативном мнении по делу Кочаряна рекомендовала руководствоваться принципом, предусматривающим толкование сомнительных моментов в пользу подсудимого. ЕСПЧ напомнил о запрете на ретроспективное применение уголовного права в ущерб обвиняемому.

«Возобновить 7 июля в 11.00 (10.00 мск) слушание дела на основании обращения Роберта Кочаряна и суда первой инстанции общей юрисдикции города Еревана с просьбой определить соответствие конституции статьи 300.1 («свержение конституционного строя» – ред.) УК», — говорится в решении, текст которого размещен на сайте КС.

Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. В пятницу Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.