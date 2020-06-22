Состояние около 630 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

«В данный момент состояние 504 граждан с подтвержденным коронавирусом тяжелое, 123 – крайне тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 44 пациента», — сказал министр в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в последние дни ситуация с выявлением коронавируса стабилизируется в пределах 500-600 новых случаев. «В этом смысле осложнений нет. Сейчас удалось добиться госпитализации всех нуждающихся в этом пациентов», — отметил министр.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 20 588 случаев заражения, 9131 пациент вылечился, 360 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.