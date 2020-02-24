СПОРТ

В Армении прошел международный турнир по снежным боям

20:33 24/02/2020

<br />

В Армении набирает популярность новый вид спорта – юкигассен. В стране прошел международный турнир, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян. Команда по снежным боям из России с самого начала турнира стала фаворитом. В Мурманске тренироваться можно до апреля. А в Армении этой зимой снег есть только в горных районах. Турнир в Апаране прошел в комфортных условиях: температура воздуха – около нуля.

«Привлекает именно драйв, атмосфера очень игровая и боевая. Очень нравится, что это игра сплачивает коллектив. Каждый должен чувствовать плечо каждого игрока», – поделился игрок из российской команды Максим Черепанов.

В Юкигассе главное не спортивная подготовка, а ловкость движений и стратегия. В команде – пять человек и два запасных. Продолжительность матча – шесть минут.

«Чтобы победить нужно, во-первых, успеть захватить флаг с противоположной стороны. Далее одна команда поражает снежками другую, и игроков в команде не остается. По окончанию игры мы считаем количество оставшихся в игре участников. В чьей команде больше, та и выигрывает», – поделился организатор Эдмонд Хачатрян.

Перед началом игры у каждой команды равное количество снежков – 90 штук. В процессе лепить их запрещено. Самое важное – это защита, ведь снежки лепят с помощью снеголепа, поэтому они получаются не такими уж легкими и воздушными. Чтобы избежать синяков, участники надевают шлем.

Снежные баталии продолжались почти два часа. За главный приз боролись восемь команд. Победили россияне, их команда оказалась самой сплоченной. Снежные бои впервые появились в конце 1980-х в Японии. В настоящее время ежегодно соревнования проводятся в Японии, Швеции, Финляндии, России и Норвегии.





Арпи Меликян