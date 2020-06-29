Пневмония выявлена у более 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом в Армении, сказал в понедельник премьер-министра страны Никол Пашинян.

«На данный момент в Армении в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента с коронавирусом, в тяжелом – 529. Пневмония диагностирована у 1739 больных», — сказал глава правительства. По его словам, состояние пациентов с воспалением легких может ухудшиться в любой момент.

«Эту статистику мы можем исправить. Каждый из нас должен приложить для этого усилия», — сказал Пашинян, призвав граждан строго соблюдать правила безопасности.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов вылечились, 433 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.