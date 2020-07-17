Армянская сторона зафиксировала в ночь на пятницу 120 нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, заявил представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Ночью было зафиксировано 120 нарушений режима прекращения огня на всей протяженности границы, не только на Тавушском, но и Гегаркуникском участках и приграничных с Нахичеванью (автономная республика в составе Азербайджана — ред.) районах. Использовалось в основном стрелковое оружие, в том числе крупного калибра. Артиллерия не применялась», — сказал Ованнисян. По его словам, учитывая это, можно говорить о значительной деэскалации обстановки.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе 1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.