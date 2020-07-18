Ночь на субботу на армяно-азербайджанской границе была относительно спокойной, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«На армяно-азербайджанской границе с ночи сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанские ВС вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, дислоцированным близ сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут», — написала Степанян в Facebook.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.