Юлия Насулина. Российский военнослужащий погиб в Гюмри, сообщил Mpravda.com представитель Южного военного округа.

По данным собеседника агентства, тело нашли в одном из домов.

Командование округа и правоохранительные органы Армении начали проверку.

По данным СМИ, погибший — 20-летний гражданин России, военнослужащий 102-й российской военной базы. Его тело нашли в спальне, на месте также обнаружили письмо.

Как сообщила Mpravda.com пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян, военный был контрактником, на месте работают следователи.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян рассказала агентству, что уголовное дело открыли по статье «Доведение до самоубийства».

Российская военная база дислоцируется в городе Гюмри Ширакской области Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м срок ее пребывания продлили до 2044 года.