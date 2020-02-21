СПОРТ

В Армении наградили лучших спортсменов 2019 года

21:09 21/02/2020

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Развитие спорта имеет для Армении стратегическое значение, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на церемонии награждения лучших атлетов прошлого года.

Среди тех, кто попал в первую десятку – трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Артур Алексанян. В начале февраля он завоевал высшую награду на европейском первенстве в Риме. Всего из Италии команда привезла две золотые и две бронзовые медали.

«Наша национальная и государственная задача – завоевать к 2050-му году как минимум 25 олимпийских золотых медалей. Конечно, многим эта планка кажется завышенной. Но нас это не разочаровывает, наоборот, воодушевляет. Ведь чтобы быть чемпионом, есть важное условие: нужно быть готовым сделать не только то, что возможно, но и – что невозможно. У нас есть политическое решение, что мы должны твердо стоять рядом со спортом и делать все возможное для его развития. Наши чемпионы обязаны стать образцом подражания для молодежи», – сказал Пашинян.

Спортсмены получили нагрудный знак и премию – 10 тысяч долларов. Ранее заслуженным атлетам вдвое увеличили пожизненную пенсию. Каждый месяц они будут получать больше 400 долларов.



