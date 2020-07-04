Комитет по этике Федерации футбола Армении вынес решение в отношении участников договорных матчей Первой лиги чемпионата страны. Пять клубов «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван» были дисквалифицированы, сообщается на официальном сайте ФФА.

58 человек, принимавшие участие в преступной деятельности, отстранены от футбола, при этом 45 из них получили пожизненную дисквалификацию.

На основании этого решения Исполком ФФА проголосовал за досрочное завершение Первой лиги чемпионата Армении. Решения о формате следующего сезона в данном дивизионе и команде, которая получит право на повышение в классе по итогам нынешнего сезона, будет принято позднее.

На момент завершения сезона во втором дивизионе Армении лидировали команды «Ван» и «Локомотив», набравшие по 70 очков. В розыгрыше чемпионата принимало участие 18 клубов.