Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 451 и достигло 36 613, еще четыре человека скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В четверг власти республики сообщали о 36 162 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 688 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 36 613 случаев коронавируса. Вылечились 25 734 пациента. Скончались 692 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9969 пациентов, проведены 153 814 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.