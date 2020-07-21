Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 273 и достигло 35 254, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В понедельник власти республики сообщали о 34 981 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 650 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 35 254 случая коронавируса. Вылечились 24 206 пациентов. Скончались 662 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 10 171 пациент, проведены 148 180 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.