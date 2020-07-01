Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 523 и достигло 26 065, еще 10 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Во вторник власти республики сообщали о 25 542 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 443 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 26 065 случаев коронавируса. Вылечились 14 563 пациента. Скончались 453 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10,9 тысячи пациентов, проведены 113 665 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.