Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 560 и достигло 20 268, еще 18 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В субботу власти республики сообщали о 19 708 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 332 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 20 268 случаев коронавируса. Вылечились 9002 пациента. Скончались 350 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 802 пациента, проведены 95 754 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф