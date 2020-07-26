Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 321 и достигло 37 317, еще пять человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В субботу власти республики сообщали о 36 996 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 700 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 37 317 случаев коронавируса. Вылечились 26 478 пациентов. Скончались 705 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9914 пациента, проведены 157 152 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.