Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 383 и достигло 36 996, еще восемь человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 36 613 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 692 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 36 996 случаев коронавируса. Вылечились 26 243 пациента. Скончались 700 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9833 пациента, проведены 155 664 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.