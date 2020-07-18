Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 461 и достигло 34 462, еще 11 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 34 001 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 620 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 34 462 случая коронавируса. Вылечились 23 123 пациента. Скончался 631 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 507 пациентов, проведены 145 083 теста.

Всего за день излечился 631 пациент с подтвержденным коронавирусом, проведены 1969 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.