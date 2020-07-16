Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 554 и достигло 33 559, еще 15 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В среду власти республики сообщали о 33 005 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 592 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

«В Армении подтверждены 33 559 случаев коронавируса. Вылечился 21 931 пациент. Скончались 607 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 832 пациента, проведены 141 410 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.