Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 526 и достигло 30 346, еще 14 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В среду власти республики сообщали о 29 820 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 521 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 30 346 случаев коронавируса. Вылечились 18 тысяч человек. Скончались 535 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 641 пациент, проведены 129 166 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.