Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 593 и достигло 26 658, еще шесть человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В среду власти республики сообщали о 26 065 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 453 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 26 658 случаев коронавируса. Вылечились 15 036 пациентов. Скончались 459 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 010 пациентов, проведены 115 765 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.