Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 415 и достигло 25 542, еще 10 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В понедельник власти республики сообщали о 25 127 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 433 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 25 542 случая коронавируса. Вылечились 14 048 пациентов. Скончались 443 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 904 пациента, проведены 111 844 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.