Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 20588 случаев коронавируса. Вылечился 9131 пациент. Скончались 360 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10980 пациентов, проведены 96843 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.