Более 40 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

«Отделения реанимации в республике почти заполнены, но есть места, куда нам удается помещать пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их общее число достигает порядка 650, из них 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сказал министр.

Кроме того, по его словам, по состоянию на утро четверга 11 граждан с подтвержденным COVID-19 дожидаются госпитализации дома, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных состояние легкое. «Еще 80 пациентов с COVID-19, доставленных в обычные медцентры, ждут перевода в специализированные больницы», — сказал Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 26 658 случаев заражения, свыше 15 тысяч пациентов вылечились, 459 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.