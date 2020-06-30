Губернатор штата Аризона Даг Дьюси вернул в понедельник ряд ограничений по коронавирусу из-за резкой вспышки заболевания.

"С 8 часов вечера (в понедельник) мы начинаем паузу в работе баров, тренажерных залов, кинотеатров, водных парков и бизнеса по аренде надувных кругов (для водных развлечений — ред.)", — сообщил губернатор в своем Twitter.

Кроме того, он запретил собираться более чем по 50 человек и призвал «ответственно» отметить День независимости США, оставшись дома и не участвуя в крупных мероприятиях.

Начало учебного года в школах штата перенесено на 17 августа, хотя обучение «на удаленке» разрешено начать раньше.

Число случаев коронавируса в Аризоне резко росло после решения властей штата снять большую часть ограничений по коронавирусу. Если 15 июня число новых случаев составляло около 1 тысячи в день, то в последние четыре дня Аризона фиксирует более 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.

Целый ряд штатов США, включая одни из крупнейших по населению штаты Флорида и Техас, объявили о возврате некоторых ограничений по коронавирусу на фоне резкого роста случаев.

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