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Референс-центр Архангельской области в четверг выявил еще 14 случаев заражения коронавирусом в регионе, большинство из них — в компании «АГД-Даймондс», всего заразились 137 жителей области, сообщили в оперштабе.

«В федеральной статистике сегодня отражены три новых случая заболевания COVID-19 в Архангельской области. Кроме того, региональным референс-центром получены еще 14 положительных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых зараженных 10 работников "АГД-Даймондс", а также семь человек, которые контактировали с ранее заболевшими.

В связи с выявлением случаев заболевания среди медицинского персонала проводится эпидемиологическое расследование в Архангельской областной клинической больнице и Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Волосевич. Выписка и прием пациентов в хирургических отделениях в этих учреждениях приостановлены.

Все сотрудники, вошедшие в круг контактов, изолированы, у них взяты тесты на COVID-19, за пациентами продолжается медицинское наблюдение в отделениях.

Кроме того, как сообщили в штабе, проводится эпидрасследование в Архангельской городской клинической больнице №6, круг контактов с заболевшим сотрудником определен, люди изолированы. Учреждение на сегодняшний день продолжает работу, решение о необходимости введения карантинных мер будет принято по итогам эпидрасследования.

Рамблер

Всего в Архангельской области остаются под наблюдением 617 человек. Общее количество случаев заболевания — 137.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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