В Архангельской области 27-летний житель Устьянского района убил трех женщин, одна из которых была его родственницей, и попытался сжечь их тела. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что 3 апреля мужчина приехал в Архангельск и остановился у 83-летней дальней родственницы. Через некоторое время между ними произошел конфликт из-за того, что молодой человек много употреблял спиртного. Пенсионерка сделала ему замечание на этот счет, и во время конфликта он задушил ее, после чего похитил из квартиры 116 тысяч рублей. После расправы над пенсионеркой он продолжал жить в ее квартире еще нескольких дней. Он продолжал пить, и его не смущало то, что тело убитой все это время находилось в доме.

Спустя примерно неделю в квартиру убитой зашла 77-летняя соседка, у который был ключ от входной двери. Опасаясь, что она увидит тело хозяйки и сообщит об этом полиции, мужчина задушил и ее. Найдя ключи от квартиры соседки, он зашел к ней в дом. Там столкнулся с 43-летней дочерью соседки и 12-летней внучкой,

«Под предлогом оказания помощи ее матери, он обманным путем заманил женщину в соседнюю квартиру, где перерезал ей горло и нанес ей не менее 17 ударов ножом», — говорится в сообщении СК.

Далее убийца проследовал в их квартиру, где применил насилие к девочке, потребовав у нее отдать ему деньги. В противном случае он грозился задушить ее. Девочка отдала ему 6400 рублей. Затем душитель вернулся в квартиру своей родственницы, где находились тела убитых им женщин, и устроил в ней пожар с целью уничтожить следы, после чего скрылся.

Преступника удалось задержать через несколько суток. За это время он успел совершить еще два разбойных нападения на магазины.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и пояснил следователю, что преступления совершил в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были денежные средства для приобретения алкоголя и развлечений», — рассказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье об убийстве трех лиц, сопряженном с разбоем (п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).