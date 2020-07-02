Свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Аргентине, сообщили журналистам в посольстве России в латиноамериканской стране.

Дипмиссия создала избирательную комиссию, на участке присутствовали наблюдатели.

«Проголосовали 237 человек, все прошло нормально, без нарушений», — сообщили в посольстве РФ.

«Сейчас особенность момента в том, что в Аргентине самый длительный в мире карантин, который уже преодолел стодневную отметку, и так совпало, что именно сегодня, в день голосования, карантинные меры еще более ужесточились», — отметил посол РФ Дмитрий Феоктистов.

Власти Аргентины на фоне пандемии приняли решение ввести с 1 июля меры, сильно ограничивающие передвижение граждан по столичному региону.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.