Власти Аргентины в очередной раз продлили переговоры с кредиторами по реструктуризации госдолга, на этот раз — больше чем на месяц, следует из сообщения министерства экономики страны.

Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты, стремясь договориться с кредиторами. Последний истек 19 июня. За прошедшие две недели инвесторы предложили корректировки к плану реструктуризации, предложенному правительством, однако власти не согласились с ними.

«Аргентина заявила, что продлила срок предложения держателям долга … с 17.00 по времени Нью-Йорка 19 июня (0.00 мск 20 июня) до 17.00 по времени Нью-Йорка 24 июля», — говорится в сообщении министерства.

Срок оглашения окончательного предложения назначен на 27 июля.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.