Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.

«Мы упражнялись в этой технологии с конца марта, в начале апреля у нас были встречи с министром здравоохранения столицы Фернаном Киросом, и уже сейчас мы применяем эту технологию, потому что она показала хорошие результаты», — сообщил он телеканалу TN.

Шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется сотрудниками больницы.

«Это то, чего не хватает пациенту, чтобы его легкие могли раскрыться и он мог легче дышать… Мы хотели бы видеть применение этой системы во всех частных клиниках и государственных больницах», — отметил Монтиэль.

Новая технология позволяет людям выздоравливать быстрее — пациенты, использующие его, проводят в больнице пять дней, а не месяц, как другие. Так, больнице Фернандеса уже удалось освободить 19 коек в интенсивной терапии для новых больных.