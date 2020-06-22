На российской антарктической научно-исследовательской станции «Мирный» произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий и других помещений.

Как следует из сообщения пресс-службы Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, ущерб оказался большим. Так, сообщается, что потеряны кабинет аэрологии, метеокабинет, две лаборатории, серверная и радиорубка.

"Произошло мгновенное возгорание", — говорится в пресс-релизе.

Также указывается, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на кают-компанию, но это помещение удалось спасти. Никто не пострадал, персонал эвакуировался через противопожарный выход. В настоящее время 23 сотрудника станции расселены по другим помещениям. Связь с "Мирным" восстановлена, идет работа по восстановлению метеонаблюдений.

Причины пожара не называются. Сообщается, что начала работу спецкомиссия, которая должна выяснить обстоятельства ЧП.