Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщил Mpravda.com источник в правоохранительных органах Баку.

«Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Анталии. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось», — сказал собеседник агентства.

По его словам, убийца Салифова сбежал с места происшествия, но его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.

«По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули», — добавил собеседник.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. В 2005-2017 годах он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения отправился в Турцию. В 2018 году Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.