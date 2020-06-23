Во время матча 30-го тура возобновившегося после пандемии чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0), когда игроки обеих команд перед стартовым свистком встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над домашним стадионом «горожан» покружился самолет с баннером White Lives Matter («Жизни белых важны») и подписью «Бернли».

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих, вспыхнувших в США после гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда и распространившихся по всему миру.

Самолет сделал несколько кругов над ареной, прежде чем улететь.

Клуб «Бернли» на своем официальном сайте принес пространные и глубочайшие извинения за «оскорбительный» поступок фанатов.

BREAKING Plane flies "White Lives Matter" banner during Man City vs Burnley after players take knee https://t.co/DIIKGwDwDl pic.twitter.com/gk5phHFi0r — Mirror Football (@MirrorFootball) June 22, 2020

«Футбольный клуб «Бернли» решительно осуждает действия лиц, ответственных за пролет самолета с оскорбительным баннером над ареной «Этихад», — гласит официальное заявление клуба. — Этот баннер никоим образом не отображает наши взгляды. Мы будем всячески сотрудничать с властями, чтобы определить ответственных и навсегда запретить им посещение стадиона. Клуб гордится тем, что работает со всеми гендерами, религиями и верованиями благодаря своей схеме работы с сообществами. Мы выступаем против расизма в любых его проявлениях».

«Считаю такие выходки неприемлемыми. От лица клуба приношу извинения. Официальные лица разберутся, как нам реагировать», — заявил после матча главный тренер «Бернли» Шон Дайч.

«Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков», — цитирует BBC защитника Бена Ми.

Встреча, прошедшая в Манчестере без зрителей, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Сити». По дублю оформили Фил Фоден (22′, 63′) и Рияд Марез (43′, 45′ пен), еще один гол на счету Давида Сильвы (51′). «Манчестер Сити» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на 20 баллов от лидирующего «Ливерпуля».