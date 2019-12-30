СПОРТ

В Англии построят первый в мире деревянный стадион

09:55 30/12/2019

Первый в мире стадион из дерева в скором времени построят в Англии. Автором проекта является архитектурное бюро знаменитой Захи Хадид, сообщает портал Dezeen. Как отмечается, на этой арене будет выступать «Форест Грин Роверс». Данный клуб считается самым «зеленым» в мире. Игроки команды являются веганами, а на играх коллектива продают только еду для вегетарианцев.

Сейчас «Форест Грин Роверс» тренируется и выступает на стадионе, газон которого поливается дождевой водой. При этом срезанную во время стрижки газона траву продают фермерам. Ожидается, что деревянный стадион будет рассчитан на 5 000 зрителей. Он будет работать с помощью солнечных панелей. Арену оборудуют консольной крышей с прозрачной мембраной и всепогодным покрытием поля.

Ранее сообщалось, что в центральной части Стокгольма во время строительных работ археологи откопали остатки деревянного судна, построенного в конце XVI века.



