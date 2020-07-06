Денис Ворошилов. Мужчина ранил ножом двух фельдшеров скорой помощи, прибывших на вызов в городе Уолверхэмптон в центральной Англии, сообщила полиция региона Уэст-Мидландс.

«Два работника службы скорой помощи были ранены ножом после того, как приехали по вызову для проверки состояния здоровья проживающего в Уолверхэмптоне мужчины. Первоначальный звонок поступил в 12.14 местного времени (14.15 мск). Сразу после прибытия бригада подала сигнал о том, что на нее напали», — говорится в сообщении полиции.

На место прибыли три дополнительные машины скорой помощи и два вертолета «скорой».

«Двоим (раненым) фельдшерам была оказана помощь на месте, затем их направили для лечения в больницу. Нападавший был нейтрализован полицейскими с помощью электрошокера, ему также оказана медицинская помощь. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении.