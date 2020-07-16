В Анадыре очевидцы сообщила о том, что по улице города разгуливает медведь. На его поиски отправились полицейские, силовики, Служба охраны животного мира и отряды Управления по охране охотничьих животных.

Медведя заметили ночью на набережной жители, но оперативная группа его уже там не нашла.

Затем медведь показался утром, но опять скрылся от полицейских. В поисках хищника задействовано 30 специалистов.

Животное пока не обнаружено. Ведется патрулирование улиц города, проверяются гаражи, технические постройки и теплотрассы.

Жителей просят быть внимательными.