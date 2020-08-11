Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, сообщает «ЕвроПульс».

Карта может помочь местным жителям и гостям столицы Нидерландов избегать мест скопления, чтобы снизить опасность заражения коронавирусом COVID-19. В будущем она может стать полезным инструментом для тех, кто хочет отдохнуть в тишине и уединении.

На карте можно выбрать различные типы городских пространств: парки и другие зеленые зоны, улицы, площади и торговые точки. Данные обновляются регулярно, но пока не автоматически.

Месяц назад похожее приложение запустили власти шведского города Хельсингборга. Там указываются малопопулярные пляжи, чтобы отдыхающие рассредоточились по побережью, а не собирались в нескольких популярных местах.