В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, сообщает Fox News.

Видео просмотрели почти два миллиона раз с момента публикации. На кадрах двое туристов пытаются сбежать от бизона, но девушка спотыкается и падает на землю. Тогда оператор, снимавший погоню, крикнул, чтобы она притворилась мертвой.

Животное останавливается и начинает обнюхивать девушку, но спустя несколько секунд убегает. Сообщается, что туристка не пострадала. Сотрудники парка убедительно просят гостей не подходить слишком близко к бизонам, так как они бегают в три раза быстрее человека.

«Бизоны в Йеллоустонском парке ранили больше людей, чем любое другое животное», — пишет служба парка не официальном сайте Йеллоустоуна.