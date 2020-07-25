В дельфинарии Алушты в Крыму объяснили, зачем расчленили умершего дельфина Мирона, сообщает «Крым24». Администрация заведения объяснила, что дело в отсутствии холодильников, в которых нужно хранить тела погибших животных.

От чего умер дельфин, в администрации дельфинария пока не знают. Нужно было принимать экстренные меры, дельфина решили разделать. Сейчас намерены выяснить причину смерти. Не исключено, что это могла быть инфекция.

Ранее сообщалось, что дельфина Мирона в Алуште купили у дельфинария Коктебеля меньше месяца назад. А социальные сети облетело видео с разложенными по пакетах останками животного.

Тем временем глава администрации города Алушта Галина Огнева заявила, что дельфинарий, в котором произошел инцидент, будет проверен. Информация о ЧП уже направлена в прокуратуру и другие ведомства. Также имеется заключение, согласно которому причиной смерти дельфина стал отек легких. А аргумент, что нет холодильника, не повод расчленять тело, подчеркнула Огнева.