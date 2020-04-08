Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек. Об этом региональный оперативный штаб сообщил вечером во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что пятеро заболевших контактировали с ранее заразившимися людьми, еще один случай инфекции подтвердился у больного внебольничной пневмонией. При этом среди инфицированных шестилетний ребенок, пишет «РИА Новости».

Власти определяют круг контактных лиц, контролируют их лабораторное обследование и занимаются дезинфекцией в местах проживания.

У большинства инфицированных легкая форма заболеваний, однако один из 18 пациентов — пожилой и находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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