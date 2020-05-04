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Тридцать шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.

«В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших: Змеиногорский район — 28 человек, Барнаул — 6, Новоалтайск — 1, Тюменцевский район — 1», — говорится в сообщении.

Власти сообщают, что всего на 4 мая общее число заболевших в крае составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. Из этого числа 82 пациента выздоровели, шесть человек — за последние сутки.

По данным штаба, на 4 мая на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали уже 32866 человека. Находятся под меднаблюдением — 3950 человек. Снято меднаблюдение с 8473 человека.

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