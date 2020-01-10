В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 миллиона рублей.

Как пишет kp.ru, случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда в гости к родителям приехала блогер Наталья Мишина. Женщина ехала с маленьким сыном в автобусе, и долго не могла заплатить за проезд из-за того, что ребенок капризничал.

Когда же водитель начал нервничать, а Мишина все же пошла покупать билет, выяснилось, что оплату уже внес подросток.

По словам блогера, она подсела к отзывчивому школьнику и поблагодарила его. Выяснилось, что 13-летний Ваня живет один с мамой, и в их семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке.

Позже Мишина выяснила, что мальчик любит рисовать, но на обучение в художественной школе денег не хватает из-за ремонта.

Блогер рассказала об этой истории в Instagram и объявила сбор средств на помощь Ване. За сутки на карту мамы подростка пришло около 1,5 млн рублей.

При этом сам школьник отреагировал на ажиотаж удивленно: «Мама, что я такого сделал? Я всего лишь проезд девушки с ребенком оплатил».

Теперь семья подумывает о покупки квартиры в Барнауле или Новосибирске.

В феврале прошлого года сообщалось, что школьник оказал первую помощь пассажиру самолета, который потерял сознание.