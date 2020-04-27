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COVID-19 выявили ещё у 27 жителей Алтайского края, всего в регионе 311 заболевших, сообщает оперштаб региона.

«За минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе — два, Бийске — шесть, Первомайском районе — два, Змеиногорске, Поспелихинском районе по одному случаю. Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что растёт и количество выздоровевших, из клиник выписано 29 человек, в том числе трое детей.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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