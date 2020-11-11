В Минздраве Алтайского края рассказали о здоровье заболевших медиков.

Об этом сообщает Life.ru.

Как заявили в ведомстве, привитые вакциной медработники, тесты которых показали положительный результат на коронавирус, сдали повторные анализы — все они отрицательные.

«Два человека из трёх уже вышли на работу, третий также в скором времени готовится к выходу», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которые получили вакцину «Спутник V», заболели COVID-19.

В Минздраве отметили, что случаи заболевания после вакцинации связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела.