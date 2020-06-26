Тридцать девять случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, среди новых заболевших — 12 детей, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

«Коронавирус подтвердился у 31 жителя Кош-Агачского района, в том числе 11 детей; пяти жителей Горно-Алтайска, в том числе одного ребёнка; двух жителей Майминского района и жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими. В пяти случаях диагностированы симптомы заболевания», — говорится в сообщении.

С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 561 случай заболевания, в том числе 310 — в Кош-Агачском районе, 127 — в Горно-Алтайске, 32 — в Майминском районе, 30 — в Улаганском районе, 27 — в Турочакском районе, 14 — в Онгудайском районе, 10 — в Усть-Коксинском районе, по четыре — в Шебалинском и Усть-Канском районах, два — в Чемальском районе, один — в Чойском районе.

«Выздоровел 21 пациент из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 26 июня, 232 человека выписаны из медучреждений», — уточняют в оперштабе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 33 964 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находятся 1128 человек.

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