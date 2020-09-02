Средняя температура в Альпах выросла на два градуса из-за глобального потепления, как следствие, в этом году ученые зафиксировали разрушение гигантского ледника в Швейцарских Альпах и близкое к коллапсу состояние еще двух ледников, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации (WMO).

«Аномально высокие летние температуры негативно влияют на ледники в Альпах. В Швейцарских Альпах ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв 300 тысяч кубометров снега в результате драматического обвала, произошедшего 6 августа», — констатируют ученые.

Гляциологи напомнили, что в Италии ледник Планпинсье, расположенный в долине Аоста в массиве Монблан, более двух лет находится на грани обрушения. В этом году сползание ледника ускорилось до скорости более одного метра в день в начале августа, поэтому жители ближайших домов и отелей были эвакуированы. Ледник терял более 500 тысяч кубометров льда ежедневно, но все-таки не разрушился. Ученые продолжают наблюдение, потому что трещина в леднике остается.

Как уточняется в сообщении, летом 2020 года альпийские ледники пережили волну жары в июле-начале августа. Во Французских Альпах, в городке, расположенном в массиве Монблан, температура поднималась выше 40 градусов, а на высоте 4 тысяч метров ученые зафиксировали рекордное значение в пять градусов выше нуля.