Кипяток забил в среду утром из-под земли в Алма-Ате из-за прорыва теплотрассы, люди в результате инцидента не пострадали, повреждения получили пять автомашин и светофор, сообщила пресс-служба компании «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«Около 5 часов утра (02.00 мск) на территории Бостандыкского района Алматы в процессе гидравлических испытаний тепловых сетей произошёл прорыв теплотрассы с выбросом на поверхность воды на пересечении улиц Гагарина и Ходжанова. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении коммунального предприятия.

Согласно пресс-релизу, несмотря на оперативное реагирование специалистов АТС, немедленно прервавших испытания, повреждено пять припаркованных рядом с перекрестком автомобилей и светофор.

По предварительным данным, причина прорыва — изношенность трубы диаметра 800 миллиметров, эксплуатируемой более 35 лет.

В настоящее время на месте прорыва ведутся работы по устранению последствий произошедшего. Ущерб владельцам поврежденных автомашин будет компенсирован в установленном законом порядке.

Пресс-служба подчеркнула, что заблаговременно информировала о подготовке к испытанию теплосетей и рекомендовала воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения.