Администрация казахстанской Алма-Аты для сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводит ряд дополнительных карантинных ограничений: в мегаполисе закроются крупные магазины, рынки, остановится общественный транспорт, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Аналогичные меры вводились в столице республики и ряде городов 20-21 июня. В пятницу пресс-служба администрации Нур-Султана сообщила о введении в городе карантинных ограничений на 27-28 июня. В столице закроют места массового скопления людей, прекратит работу общественный транспорт, горожанам запретят выходить из дома за исключением похода в аптеку, в близлежащий продуктовый магазин или в больницу. Аналогичные меры в столице Казахстана и Алма-Ате уже вводили на прошлых выходных из-за ухудшения ситуации с COVID-19

«По поручению акима (мэра) города Алматы Бакытжана Сагинтаева комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, в течение субботы и воскресенья не будут работать крытые объекты, где высок риск распространения коронавируса. В их число входят крупные торговые сети, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома», крытые рынки, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома и фитнес-центры.

Власти разрешили продолжать работу объектам общественного питания, принимающим посетителей на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Общественный транспорт в эти дни ходить не будет.

«Напоминаем, что в связи с дополнительными ограничительными мерами гражданам рекомендуется ограничить передвижение по городу. Лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым горожанам, рекомендовано оставаться дома», — говорится в пресс-релизе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 19,7 тысячи случаев коронавируса, более 12,3 тысячи пациентов выздоровели, 147 — погибли. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей COVID-19, их в стране более 13,5 тысячи.